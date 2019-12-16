حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية من مواد البيتومين
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٩]
باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاجذأ)
تم تصدير 29 مليونا و129.9 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – نوفمبر من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 11 شهرا أكثر من 14 مليارا دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 27 مليونا و143.4 ألف طن من النفط الخام من البلد خلال 10 أشهر وبلغت تكلفتها 14 مليارا و621.2 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢١]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٠]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٥]
١٦.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٩]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢١]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [٢٠:١٥]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٠:٣٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٠]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤١]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٦]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٧]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٥]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٥:٥٧]
١٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
١٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك