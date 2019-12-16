850 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاجذأ)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري 849.1 ألف طن من النفط الخام بقيمة 401.9 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

وأبلغت مراسلة أذرتاج عن اللجنة الحكومية للجمارك أن خلال 11 شهرا من عام 2018 شهدت تصدير 933.6 ألف طن من المنتجات النفطية من أذربيجان مما يقدر 481 مليون دولار.