إعلان حجم استثمار بي بي في مشاريع اجتماعية بأذربيجان

باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 4 ملايين دولار خلال العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة البريطانية ستواصل مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تدعم تطوير المهارات المحلية وريادة الأعمال.