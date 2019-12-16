إعلان حجم استثمار بي بي في مشاريع اجتماعية بأذربيجان
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 4 ملايين دولار خلال العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة البريطانية ستواصل مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تدعم تطوير المهارات المحلية وريادة الأعمال.
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