الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شركة اذر اينيرجي
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج
استقبل الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من ديسمبر اليوم رئيس شركة أذر اينيرجي لإنتاج الطاقة في البلد بابا رضايف.
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