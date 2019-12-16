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    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شركة اذر اينيرجي

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من ديسمبر اليوم رئيس شركة أذر اينيرجي لإنتاج الطاقة في البلد بابا رضايف.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شركة اذر اينيرجي
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