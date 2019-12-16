جورجيا تكشف حجم وقود السيارات المستورد من أذربيجان هذا العام

تبيليسي، 16 ديسمبر، أذرتاج

استوردت جورجيا خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي 6ر992 ألف طن من المحروقات وذلك اكثر قدر 6ر1 ألف طن او بنسبة 2ر0 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الجورجي لموردي المنتجات النفطية أن 9ر501 ألف طن من المنتجات النفطية هي البنزين و7ر490 ألف طن هي وقود الديزل.

وجاء في البيان أن 7ر145 ألف طن من المحروقات المستوردة إلى جورجيا خلال الفترة المذكورة كانت من حصة أذربيجان حيث أن جورجيا اشترت 7ر14 في المائة من وقود السيارات المستوردة من أذربيجان خلال فترة الأشهر الـ11.

ويشير البيان إلى استيراد جورجيا وقود البنزين والديزل من روسيا أكثر الاستيراد بقدر 6ر297 ألف طن وتليها رومانيا بقدر 6ر276 ألف طن وتركمانستان 1ر111 ألف طن وبلغاريا 5ر85 ألف طن واليونان 3ر55 ألف طن وتركيا 3ر19 ألف طن.