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    غابالا يفوز على صباح ويفتح باب التأهل إلى نصف النهائي لكأس أذربيجان

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٥‎]

    غابالا، 16 ديسمبر، أذرتاج

    فاز غابالا على صباح باكو ضيفه بالمباراة الأولى بثلاثة أهداف دون رد في الدور ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم للمحترفين.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في عاصمة المحافظة قادها الحكم محمدوف أمام 400 مشجع.

    وسجل أهداف صاحب الأرض باؤك د19 ود43 واسكندروف د87.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا و4 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من غابالا بالبطاقة الصفراء الثانية د90+3.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

    يذكر أن مباراة الإياب تقام بين الناديين في 19 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :غابالا يفوز على صباح ويفتح باب التأهل إلى نصف النهائي لكأس أذربيجان
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