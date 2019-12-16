غابالا يفوز على صباح ويفتح باب التأهل إلى نصف النهائي لكأس أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٥]
غابالا، 16 ديسمبر، أذرتاج
فاز غابالا على صباح باكو ضيفه بالمباراة الأولى بثلاثة أهداف دون رد في الدور ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم للمحترفين.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في عاصمة المحافظة قادها الحكم محمدوف أمام 400 مشجع.
وسجل أهداف صاحب الأرض باؤك د19 ود43 واسكندروف د87.
وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا و4 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من غابالا بالبطاقة الصفراء الثانية د90+3.
وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.
يذكر أن مباراة الإياب تقام بين الناديين في 19 ديسمبر.
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