غابالا يفوز على صباح ويفتح باب التأهل إلى نصف النهائي لكأس أذربيجان

غابالا، 16 ديسمبر، أذرتاج

فاز غابالا على صباح باكو ضيفه بالمباراة الأولى بثلاثة أهداف دون رد في الدور ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم للمحترفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في عاصمة المحافظة قادها الحكم محمدوف أمام 400 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض باؤك د19 ود43 واسكندروف د87.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا و4 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من غابالا بالبطاقة الصفراء الثانية د90+3.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

يذكر أن مباراة الإياب تقام بين الناديين في 19 ديسمبر.