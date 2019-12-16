رئيس أوكرانيا يصل أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

وصل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان في السادس عشر من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس الأوكراني.

وكان في استقبال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.