قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى فرحليل وأشاغي أسكيبارا وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية مرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية قاراخانبكلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظة تارتار الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.