استقبال رسمي لرئيس أوكرانيا

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان حاليا.

افدت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأوكراني.

رحب الرئيس الأوكراني بجنود أذربيجان.

ثم استعرض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي حرس الشرف.

ثم عُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

وصافح الرئيس الاوكراني كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق لفلاديمير زيلينسكي.

استعرض حرس الشرف أمام زعيمي البلدين تحت أصداء النشيد العسكري.

وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.