    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس أوكرانيا

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس أوكرانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:٥‎٨]
    توقيع الوثائق الأذربيجانية الاوكرانية
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]
    لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف والارئيس الأوكراني
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٠:٢٢]
    استقبال رسمي لرئيس أوكرانيا
    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس أوكرانيا لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس أوكرانيا لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس أوكرانيا