لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف والارئيس الأوكراني
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٥]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
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