    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف والارئيس الأوكراني

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف والارئيس الأوكراني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:٥‎٨]
    توقيع الوثائق الأذربيجانية الاوكرانية
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٠:٣٥‎]
    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس أوكرانيا
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٠:٢٢]
    استقبال رسمي لرئيس أوكرانيا
    لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف والارئيس الأوكراني