إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يخطط في 18 ديسمبر / كانون الأول إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة طوفوز الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وأوقنين يوفيج ومارتين شوستر.