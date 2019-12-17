باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 11 شهرا للعام الجاري 10 مليارات و464.9 مليون متر مكعب وذلك على أساس مؤشرات العداد. أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير - نوفمبر بلغت مليارين دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و450.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و256.1 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 10.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 11 شهرا

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