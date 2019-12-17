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    توقيع الوثائق الأذربيجانية الاوكرانية

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:٥‎٨]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أقيمت اليوم مراسم توقيع الوثائق الأذربيجانية الأوكرانية بحضور رئيسي أذربيجان وأوكرانيا إلهام علييف وفلاديمير زيلينسكي.

     

    AZERTAG.AZ :توقيع الوثائق الأذربيجانية الاوكرانية
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