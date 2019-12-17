باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ببيان صحفي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي

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