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    الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٣]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ببيان صحفي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي
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    الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف والرئيس الاوكراني يدليان ببيان صحفي