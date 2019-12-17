مأدبة غداء على شرف رئيس أوكرانيا
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٤]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج(
تناول رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف غداء عمل مشترك مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في 17 ديسمبر بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن المحادثة شملت على تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا في المجال الاقتصادي.
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