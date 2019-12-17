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    انخفاض حصة المنتجات النفطية في إجمالي صادرات أذربيجان

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٣٩]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج(

    شكل تصدير النفط الخام من معادن القار 76.52 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و11.36 في المائة من الغاز الطبيعي و2.2 في المائة من المنتجات النفطية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حصة النفط الخام في إجمالي صادرات أذربيجان كانت 81.6 في المائة والغاز الطبيعي 7.01 في المائة والمنتجات النفطية 2.68 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2018.

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