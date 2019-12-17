باكو تستضيف الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية

باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

سيستضيف المجلس الوطني عقد الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) بباكو في 18 ديسمبر.

تفيد أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أنه قبل الجلسة العامة سيعقد اجتماع لمجلس الجمعية وستسلم رئاسة المنظمة من مجلس الأمة التركي الكبير إلى المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان.

ستشارك في فعاليات تركبا وفود برئاسة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بما في ذلك ممثلون عن مؤسسات التعاون التركية والمنظمات الدولية.

تتضمن أجندة الجلسة العامة تقارير وتوصيات لاجتماعات اللجان الدائمة لـ TURKPA واعتماد القوانين النموذجية وتقرير لبعثة المراقبة الدولية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان وكذلك اعتماد الوثائق القانونية للمنظمة.

في نهاية الجلسة العامة، سيتم اعتماد بيان باكو.