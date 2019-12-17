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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الأعلى القرغيزي

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس المجلس الأعلى القرغيزي داستانبيك جومابيكوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الأعلى القرغيزي
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الأعلى القرغيزي