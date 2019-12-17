باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج وقع الرئيس إلهام علييف على قانون "ميزانية الدولة لعام 2020م. أفادت أذرتـــاج ان القانون ينص على ان إيرادات ميزانية الدولة لعام 2020م 24 مليارا و5ر134 مليون مانات ونفقاتها 26 مليارا و7ر894 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصدق على ميزانية الدولة لعام 2020م

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