النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 17 ديسمبر مع السيدة الأولى للرئيس الاوكراني أولينا زيلينسكا.
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