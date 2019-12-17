النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 17 ديسمبر مع السيدة الأولى للرئيس الاوكراني أولينا زيلينسكا.