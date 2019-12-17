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    النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٠]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 17 ديسمبر مع السيدة الأولى للرئيس الاوكراني أولينا زيلينسكا.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني
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    النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني النائبة الأولى لرئيس الأذربيجاني تلتقي السيدة الأولى للرئيس الأوكراني