رئيس أوكرانيا يزور ضريح حيدر علييف

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام اليوم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف الاوكراني وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.