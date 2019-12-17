سفارة قطر تحتفل بالعيد الوطني في باكو

باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

اقامت سفارة دولة قطر في باكو استقبالا رسميا بمناسبة العيد الوطني القطري.

أفادت أذرتـــاج ان فعاليات الاستقبال الرسمي انطلقت بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

ثم ألقى سفير قطر في باكو فيصل بن عبد الله آل حنزاب كلمة تحدث فيها عن تاريخ تطور بلاده مفيدا ان قطر احتلت مكانا تستحق به على الساحتين الاقلمية والدولية خلال مدة قصيرة.

وقال السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب انن العلاقات الأذربيجانية القطرية متطورة في جميع المجالات مفيدا ان علاقات قائدي الدولتين التي تعتمد على الاحترام المتبادل والمبادئ الإنسانية والأخلاقية تؤثر إيجابيا على علاقات الدولتين أيضا.

وهنأ وزير الطوارئ الاذربيجاني كمال الدين حيدروف الشعب القطري باسم الرئيس إلهام علييف بمناسبة العيد الوطني القطري. واكد الوزير حيدروف ان دولة قطر نالت منجزات كبيرة في مجالي الاقتصاد والثقافة وغيرهما مفيدا ان أذربيجان وقطر تتعاونا وثيقا على صعيد المنظمات الدولية وشدد على دعم قطر دائما موقف أذربيجان المحق والعادل من نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.