رئيس أوكرانيا يزور مقبرة الشهداء

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس الأوكراني.

وزار الضيف الاوكراني مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وتم عزف النشيدين الوطنيين الأوكراني والأذربيجاني.

ثم شاهد الرئيس الاوكراني منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.