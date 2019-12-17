رئيس المجلس الأعلى القرغيزي يصل إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
وصل رئيس المجلس الأعلى القرغيزي داستانبيك جومابيكوف اليوم إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) .
أفادت وكالة أذرتاج انه استقبله في ارض مطار حيدر علييف الدولي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافة عسكروف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٤]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٤]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٧]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٨]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣١]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٨]
١٦.١٢.٢٠١٩ [٢٠:١٥]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٧]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٠]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٤]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤١]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٦]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥٤]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٥]
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك