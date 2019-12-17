    • / سياسة

    سياسة


    رئيس المجلس الأعلى القرغيزي يصل إلى أذربيجان

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٥‎]

    باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وصل رئيس المجلس الأعلى القرغيزي داستانبيك جومابيكوف اليوم إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) .

    أفادت وكالة أذرتاج انه استقبله في ارض مطار حيدر علييف الدولي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافة عسكروف.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الأعلى القرغيزي يصل إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
    سفارة قطر تحتفل بالعيد الوطني في باكو
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
    رئيس أوكرانيا يزور مقبرة الشهداء
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٤]
    رئيس أوكرانيا يزور ضريح حيدر علييف
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:١٣]
    باكو تستضيف الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية
    رئيس المجلس الأعلى القرغيزي يصل إلى أذربيجان