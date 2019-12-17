رئيس المجلس الأعلى القرغيزي يصل إلى أذربيجان

باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

وصل رئيس المجلس الأعلى القرغيزي داستانبيك جومابيكوف اليوم إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) .

أفادت وكالة أذرتاج انه استقبله في ارض مطار حيدر علييف الدولي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافة عسكروف.