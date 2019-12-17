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    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 117 بلد

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 190 دولة خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 117 بلد واستيرادها من 180 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 117 بلد
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