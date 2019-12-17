أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 117 بلد
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 190 دولة خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 117 بلد واستيرادها من 180 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.
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