باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) انعقد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الأوكراني بباكو في 17 ديسمبر. أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في ملتقى الأعمال.

AZERTAG.AZ : انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الأوكراني في باكو

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