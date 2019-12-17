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    انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الأوكراني في باكو

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٣]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انعقد ملتقى الأعمال الأذربيجاني الأوكراني بباكو في 17 ديسمبر.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في ملتقى الأعمال.

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