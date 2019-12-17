سوكار بتروفاك تتعاقد مع بي بي

باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

تعاقدت شركة سوكار بتروفاك المشتركة مع شركة بي بي لخدمات إدارة المشاريع لدعم العمليات التي تنفذها الشركة البريطانية في أذربيجان وجورجيا.

أفادت أذرتـــاج عن بيان شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ان العقد الموقع لمدة 3 سنوات تنص على دعم العمليات البرية والبحرية ضمن المشاريع المشغلة من جانب بي بي في بحر الخزر بما فيه مجموعة حقول اذري – تشيراق – جونشلي وحقل شاه دنيز وكذلك خطوط انابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان وجنوب القوقاز والتصدير الغربي.