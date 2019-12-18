انخفاض سعر النفط "أذري لايت"

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 69.47 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.64 دولارا.

يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.