أرمينيا تطلق النيران على مواقع قتالية اذربيجانية وبيوت السكان

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أطلقت القوات المسلحة الأرمينية النيران ابتداء من الساعة 8:30 في 17 ديسمبر من مواقعها القتالية في قريتي كوتي وبوغانيس بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قوشجو أيريم وفرحلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وبيوت السكان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز حرس الحدود انه تم اسكات مصادر نيران العدو نتيجة تدابير الرد من قبل وحدات القوات المسلحة الاذربيجانية.