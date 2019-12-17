السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج
تعرفت السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا الزائرة أذربيجان على مركز حيدر علييف يوم 17 ديسمر.
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