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    السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٤]

    باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

    تعرفت السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا الزائرة أذربيجان على مركز حيدر علييف يوم 17 ديسمر.

    AZERTAG.AZ :السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف
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    السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف السيدة الأولى لأوكرايا ألينة زيلينسكايا تتعرف على مركز حيدر علييف