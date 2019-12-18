رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب في 18 ديسمبر إلى أذربيجان للمشاركة في الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) .

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقبال مصطفى شنتوب على ارض المطار نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني والح علي أصغروف.