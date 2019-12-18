    • / سياسة

    سياسة


    رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [٠٥‎:٠٠]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وصل رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب في 18 ديسمبر إلى أذربيجان للمشاركة في الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) .

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقبال مصطفى شنتوب على ارض المطار نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني والح علي أصغروف.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٦]
    انطلاق فعاليات الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية في باكو
    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٤٨]
    تخطيط لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والجورجي والتركي
    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:١١]
    عقد اجتماع لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية في المجلس الوطني
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
    سفارة قطر تحتفل بالعيد الوطني في باكو
    رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان