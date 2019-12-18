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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني التركي

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٧]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 18 ديسمبر رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني التركي
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