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    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الصين

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥‎٨]

    بكين، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان الصينية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن مركز الهزات الأرضية وقع في الساعة 8:14 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 14 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    وفقا للبيانات الأولية، أصيب 7 أشخاص بجروح مختلفة. وتم اجلاء تلاميذ المدارس الثانوية.

    يذكر أنه جلب القوات المدنية ورجال الإطفاء وكتائب الإسعاف في المنطقة المعرضة للزلازل. تم تخفيض الحد الأقصى للسرعة على السكك الحديدية والطرق السريعة.

    AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الصين
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