عقد اجتماع لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية في المجلس الوطني
AzerTAg.az
١٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:١١]
باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
يعقد اليوم اجتماع لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية في المجلس الوطني الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس اللجنة عسمت أوجما تحدث عن الأعمال المنجزة والقضايا القادمة. ثم تم إقرار جدول أعمال الاجتماع.
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