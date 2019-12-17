الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ الاوزبكستاني

باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في السابع عشر من ديسمبر اليوم رئيسة مجلس الشيوخ الاوزبكستاني السيدة تنزيلة ناربايفا.

أفادت أذرتـــاج ان رئيسة مجلس الشيوخ الاوزبكستاني تنزيلة ناربايفا نقلت تحيات الرئيس الأوزبكستاني شوكت مير ضيايف الى رئيس الدولة. وذكرت ان الرئيس مير ضيايف عاد الى أوزبكستان بانطباعات عميقة من تطورات التنمية التي شهدها في أذربيجان خلال زيارته البلد.

ولفتت الى انهم في انتظار زيارة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا أوزبكستان بفارغ الصبر. وقالت تنزيلة ناربايفا انهم تعرفوا عن كثب على فعاليات النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا مؤكدة انها تساهم مساهمة كبيرة في تطورات التنمية الجارية في أذربيجان.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على تحيات الرئيس الاوزبكستاني شوكت مير ضيايف وطلب نقل تحياته الى الرئيس الاوزبكستاني أيضا.

واكد الطرفان في اللقاء على أهمية اجتماع القمة السابع لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية المنعقد في أذربيجان هذا العام مشيرين الى مشاركة الرئيس الاوزبكستاني شوكت مير ضيايف في تلك الفعاليات مع ذكر انتخاب أوزبكستان عضوا كامل الحقوق لدى المجلس التركي. واعرب الجانبان خلال المباحثة عن الثقة في انعقاد الجلسة العامة التاسعة للجمعية العامة البرلمانية في باكو للدول الناطقة بالتركية وفي طرح القضايا الهامة خلالها للنقاش والبحث وفي احراز نتائج طيبة فيها. وتم التنويه الى تصديق هذه الفعالية مرة أخرى على علاقات الصداقة والاخوة القائمة بين البلدين.