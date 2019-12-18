تخطيط لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والجورجي والتركي

تبيليسي، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

قال دافيد زالكالياني إن الاعمال التمهيدية لعقد لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية الاذربيجاني والجورجي والتركي جارية.

أفادت أذرتـــاج عن زالكالياني وزير الخارجية الجورجي قوله في مؤتمر صحفي منعقد في تبيليسي مع سفراء بلاده إن اللقاء الثلاثي الثامن لوزراء الخارجية الاذربيجاني والجورجي والتركي كان من المقرر سابقا لينظم في تبيليسي في السادس عشر من أكتوبر هذا العام لكن اللقاء أجل بناء على طلب الجانب التركي والموعد الجديد لعقد اللقاء غير محدد بعدُ.

يذكر ان اللقاء الثلاثي السابع لوزراء الخارجية الاذربيجاني والجورجي والتركي انعقد في التاسع والعشرين من أكتوبر السنة الماضية في مدينة إسطنبول علما بان اللقاء الأول في هذه الصيغة نظمت عام 2012م بمدينة طرابزون التركية.