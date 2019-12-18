الرئيس: أوكرانيا تتابع مشروع ممر الجنوب للغاز متابعة خاصة

باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

قال فولوديمير زيلينسكي ان مشروع ممر الجنوب للغاز يتابع من جانب أوكرانيا متابعة خاصة.

أفادت أذرتـــاج عن زيلينسكي رئيس أوكرانيا قوله في مؤتمر صحفي منعقد في باكو مع الرئيس إلهام علييف إن مشروع ممر الجنوب للغاز متابع متابعة خاصة من جانب أوكرانيا أيضا وقد ناقشنا مساهمة لنا في إيصال هذا المشروع الى مستهلكي أوروبا. واعتبر خاصة ان لنا لاوكرانيا ولاذربيجاني إمكانات النقل منقطعة النظير وقررنا ان نعزز اتصالاتنا وتعاوننا في مجالي النقل والنقل الجوي أيضا. وسننظم الى نهاية يناير العام المقبل في كييف اجتماعا للجنة الحكومية الدولية الثنائية."