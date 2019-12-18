انطلاق فعاليات الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية في باكو

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية بتنظيم المجلس الوطني الأذربيجاني في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب القى كلمة في الجلسة. قال إنه للشعوب التركية تاريخ مشترك. أعرب مصطفى سنتوب عن أسفه لأن جزء من الأراضي الأذربيجانية لا تزال تحت الاحتلال الأرميني مشيرا إلى ان تركيا تدعم أذربيجان في هذا الصدد.

شكر رئيس البرلمان الأذربيجاني أوقتاي أسدوف للبرلمان التركي على عمله الناجح خلال رئاسة الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية. وقال إنها أصبحت منظمة برلمانية مؤثرة. سيستمر كل العمل الذي بدأ في السنوات الماضية. وأعرب رئيس المجلس عن ثقته في تنفيذ المنظمة بنجاح جميع التحديات المقبلة.