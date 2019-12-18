مشاركو الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام اليوم مشاركو الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

ثم شاهدوا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

وزاروا النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضعوا باقات من الزهور أمامه.