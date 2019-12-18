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    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انتهت في 18 ديسمبر / كانون الأول إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة طوفوز الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وأوقنين يوفيج ومارتين شوستر.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
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