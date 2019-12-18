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    نقل أكثر من 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال العام الجاري

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نقل 24 مليارا و534.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري وزاد بنسبة 17.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 38.2 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 9 مليارات و361.2 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال العام الجاري
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