إنتاج 34.3 مليون طن من البترول و22.1 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج 34 مليونا و315.7 ألف طن من البترول و32 مليارا و182.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري. تم شراء 22 مليارا و141 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 11 شهرا بلغت 29.6 مليار مانات.

انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 3.4 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 27.1 في المائة.