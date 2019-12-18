نقل 28.5 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 35 مليونا و488 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 11 شهرا من العام الحالي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 80.4 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 28 مليونا و537.7 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

وكذلك، تم خلال أشهر يناير - نوفمبر نقل 4 ملايين و141.2 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.