باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تجاوز إنتاج وقود الديزل مليونين في أذربيجان خلال 11 شهرا للعام الجاري.

أنتج مليون و911.2 الف طن من وقود الديزل ومليون و41.9 ألف طن من البنزين للسيارات و222.8 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و537.6 ألف طن من الكيروسين و118.5 ألف طن من المازوت و21 ألف طن من زيوت التشحيم و229.1 ألف طن من القار النفطي و218.7 الف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال 11 شهرا من العام الجاري بلغ مليارين و800.8 مليون مانات، بعد أن ارتفع بنسبة 3.7 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض إنتاج البنزين للسيارات وزيوت التشحيم والقار النفطي والكيروسين من المنتجات النفطية. وارتفع إنتاج وقود الديزل والمازوت والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.