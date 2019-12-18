تصدير 12 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال 10 أشهر

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 25 مليونا و989 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير النفط في 10 أشهر بلغت 11 مليارا و956.6 مليون دولار أمريكي.