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    تصدير 12 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال 10 أشهر

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٩]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 25 مليونا و989 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير النفط في 10 أشهر بلغت 11 مليارا و956.6 مليون دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 12 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال 10 أشهر
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