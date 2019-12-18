باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) أصدرت أذربيجان 9 مليارات و721.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 10 أشهر من العام الحالي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ ملياري دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير الغاز الطبيعي بقيمة ملياري دولار من أذربيجان خلال أشهر يناير - أكتوبر

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