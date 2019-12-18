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    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم تصدير 151.4 الف طن من الكيروسين بقيمة93.7 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال اشهر يناير - أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 588.3 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 267.1 مليون دولار وأكثر من 49 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 11.2 مليون دولار و194.5 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 19.3 مليون دولار هذه الفترة.

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