كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال 10 أشهر العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – أكتوبر العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 24.6 مليون دولار.