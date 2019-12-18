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    توجيه 4.8 مليار مانات إلى قطاع النفط

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٧]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم توجيه 4 مليارات و800.5 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال 11 شهرا كان بقيمة 27 مليارا و905.3 مليون مانات. انخفض الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 0.2 في المئة. تم إنتاج 70 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

    وتم توظيف 34.9 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3060.8 مانات في الفترة من يناير إلى سبتمبر للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :توجيه 4.8 مليار مانات إلى قطاع النفط
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